В Якутии действует два природных пожара на общей площади менее 900 га

В ликвидации огня участвуют 40 человек и 3 единицы техники

ТАСС, 9 сентября. Два природных пожара действует в Якутии на общей площади менее 900 га. Один из них локализован на площади 794 га, сообщается в субботу в Telegram-канале оперштаба республики.

"Два пожара общей площадью 866 га осталось действовать в Олекминском районе. Один из них локализован на площади 794 га, в его тушении задействовано 40 человек и 3 единицы лесопожарной техники", - говорится в сообщении.

Остальные пожары, действующие в Нерюнгринском, Алданском, Кобяйском, Ленском районах, потушены. За сутки ликвидировано 10 лесных пожаров на общей площади более 4 тыс. га. Новых возгораний не обнаружено.

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 823 лесных пожара на общей площади 1,4 млн га. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1645 пожаров на площади более 7,6 млн га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). К концу августа власти сообщили о стабилизации пожароопасной обстановки на территории республики. 25 августа был отменен режим ЧС в лесах межрегионального характера в Якутии и Хабаровском крае. В регионе продолжает действовать режим ЧС регионального характера.