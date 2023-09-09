МЧС сообщило о постепенном освобождении от воды пойм рек в Приморье

Как добавили в ведомстве, уже просушено 1 796 жилых домов

ТАСС, 9 сентября. Поймы рек в Приморском крае постепенно освобождаются от воды, специалисты МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшему населению, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщается в Telegram-канале министерства.

"МЧС: поймы рек постепенно освобождаются от воды в Приморье. За сутки от воды освободились 5 жилых домов и 17 придомовых территорий. Просушено 1 796 домов, вода откачана из подвалов 1 537 жилых домов", - говорится в сообщении.

На территории семи муниципалитетов остаются подтопленными 126 жилых домов и 503 придомовые территории. Отрезанных водой населенных пунктов нет.

По информации Приморского гидрометцентра, на реках края наблюдается повсеместный спад уровня воды. В двух река Большая Уссурка у Дальнереченска и реке Уссури у Графского и Тарташевки уровни категории опасного явления еще сохраняются. В ближайшие трое суток на этих реках также ожидается спад воды.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.