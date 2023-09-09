Эксперт сообщил, что землетрясение в Марокко ощущалось в радиусе 400 км от его эпицентра

За основным толчком последовали сотни афтершоков, самый сильный из которых достигал магнитуды 6, рассказал начальник отдела Национального геофизического института королевства Насер Джабур

РАБАТ, 9 сентября. /ТАСС/. Толчки произошедшего в пятницу землетрясения в Марокко ощущались в радиусе 400 км от его эпицентра. Об этом информационному агентству Maghreb Arabe Press сообщил начальник отдела Национального геофизического института королевства Насер Джабур.

"Землетрясение, эпицентр которого находился в коммуне Игиль в 80 км к юго-западу от Марракеша, ощущалось в марокканских городах в радиусе 400 км", - сказал он.

"За основным толчком последовали сотни афтершоков, самый сильный из которых достигал магнитуды 6, - отметил Джабур. - Афтершоки имеют тенденцию терять интенсивность по мере удаления от зоны сейсмического разлома".

По данным марокканского информационного портала Goud, жители нескольких крупных городов на юге страны, в том числе Марракеша и Агадира, проводят ночь на улице, опасаясь повторных толчков. В Марракеше оборудован уличный госпиталь для оказания помощь раненым и пострадавшим. Местные специалисты обратились ко всем горожанам с призывом с раннего утра субботы сдавать кровь.

Почти 300 погибших

Согласно предварительным данным МВД Марокко, число жертв землетрясения достигло почти 300 человек. Погибли жители провинций и префектур Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант. Кроме того, подтверждена информация о 153 пострадавших. Они находятся в больницах, где получают необходимую помощь.

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу). Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи, очаг залегал на глубине 8 км. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,9, а его эпицентр находился в 77 км к юго-западу от Марракеша.

Предыдущее сильное землетрясение в Марокко произошло 24 февраля 2004 года в провинции Эль-Хосейма. Тогда магнитуда составила 6,3. Жертвами тех подземных толчков стали 628 человек.