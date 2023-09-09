Что известно о землетрясении в Марокко

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 77 км от Марракеша, в коммуне Игиль. Подземные толчки повлекли за собой разрушения, погибли почти 300 человек.
ТАСС собрал главное о стихийном бедствии.
Что произошло
- Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Марокко.
- Очаг залегал на глубине 10 км.
- Подземные толчки ощущались от марокканской столицы Рабата на севере страны до города Сиди-Ифни на юге. Эксперты сообщают, что они ощущались в радиусе 400 км от эпицентра.
- Национальный геофизический институт Марокко сообщил, что магнитуда землетрясения составила 7, а его эпицентр находился в 80 км от Марракеша.
- В районах, затронутых землетрясением, наблюдаются проблемы с мобильной связью и электроэнергией.
Жертвы и разрушения
- Изначально сообщалось о пяти погибших в результате землетрясения.
- Позднее количество жертв возросло до 93, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники. Информационный портал Goud передает, что погибших более 100.
- По предварительным данным МВД королевства, число погибших достигло 296.
- В МВД также сообщили, что пострадали 153 человека. Они находятся в больницах.
- Обрушилось несколько жилых зданий и различных построек в Марракеше.
Действия властей
- Спасательные службы продолжают разбирать завалы.
- Власти оценивают материальный ущерб, причиненный землетрясением.
- В Марракеше оборудовали уличный госпиталь для оказания помощи пострадавшим.
- Специалисты призывают жителей Марракеша сдавать кровь с раннего утра субботы.