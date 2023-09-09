9 сентября, 03:17,
обновлено 9 сентября, 03:34
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Что известно о землетрясении в Марокко

AP Photo/ Wally Santana, архив
© AP Photo/ Wally Santana, архив

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 77 км от Марракеша, в коммуне Игиль. Подземные толчки повлекли за собой разрушения, погибли почти 300 человек.

ТАСС собрал главное о стихийном бедствии.

Что произошло

  • Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Марокко.
  • Очаг залегал на глубине 10 км.
  • Подземные толчки ощущались от марокканской столицы Рабата на севере страны до города Сиди-Ифни на юге. Эксперты сообщают, что они ощущались в радиусе 400 км от эпицентра.
  • Национальный геофизический институт Марокко сообщил, что магнитуда землетрясения составила 7, а его эпицентр находился в 80 км от Марракеша.
  • В районах, затронутых землетрясением, наблюдаются проблемы с мобильной связью и электроэнергией.

Жертвы и разрушения

  • Изначально сообщалось о пяти погибших в результате землетрясения.
  • Позднее количество жертв возросло до 93, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники. Информационный портал Goud передает, что погибших более 100.
  • По предварительным данным МВД королевства, число погибших достигло 296.
  • В МВД также сообщили, что пострадали 153 человека. Они находятся в больницах.
  • Обрушилось несколько жилых зданий и различных построек в Марракеше.

Действия властей

  • Спасательные службы продолжают разбирать завалы.
  • Власти оценивают материальный ущерб, причиненный землетрясением.
  • В Марракеше оборудовали уличный госпиталь для оказания помощи пострадавшим.
  • Специалисты призывают жителей Марракеша сдавать кровь с раннего утра субботы.
 
Теги:
Марокко
© Информационное агентство ТАСС
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