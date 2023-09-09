В Эквадоре неизвестные похитили и убили члена районного совета

По предварительным данным, убийцы выстрелили в него не менее восьми раз

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 сентября. /ТАСС/. Неизвестные похитили и убили члена районного совета эквадорского кантона Дуран. Об этом сообщила в пятницу генеральная прокуратура страны в соцсети X (ранее Twitter).

"Прокуратура начала расследование похищения и смерти Боливара В. П., члена совета Дурана, который сегодня был найден мертвым", - говорится в сообщении.

Как пишет газета El Universo, Боливар Вера пропал 7 сентября. По предварительным данным, убийцы выстрелили в него не менее восьми раз.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. 10 августа в республике было объявлено общее чрезвычайное положение в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.