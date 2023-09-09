В Индии сообщили о готовности оказать помощь пострадавшему от землетрясения Марокко

Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования марокканскому народу

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Индия готова оказать всю возможную помощь Марокко, пострадавшему от землетрясения, в результате которого почти 300 человек погибли, больше 150 получили ранения. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

"Индия готова предложить Марокко всю возможную помощь в это трудное время", - написал он на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Моди выразил соболезнования марокканскому народу. "В этот трагический час мои мысли с народом Марокко. Соболезнования тем, кто потерял своих близких. Пусть раненые выздоровеют как можно скорее", - отметил он.

По данным Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу). Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи, очаг залегал на глубине 8 км. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,9, а его эпицентр находился в 77 км к юго-западу от Марракеша.