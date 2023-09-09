В Югре в ДТП погиб один человек

Еще четверо пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло на 20-м км автодороги "Подъезд к городу Сургуту" в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня на 20-м км автодороги "Подъезд к городу Сургуту" произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Chevrolet Niva под управлением мужчины 1998 года рождения и автомобиля Toyota под управлением мужчины 1965 года рождения. В результате ДТП водитель Chevrolet Niva умер на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир Toyota, а также два пассажира Niva получили травмы", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются причины и обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.