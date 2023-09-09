В Астраханской области после обрушения балкона жилого дома пострадали два человека

Их госпитализировали

АСТРАХАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали при обрушении балкона в многоквартирном пятиэтажном доме на Волгоградской улице в городе Ахтубинске Астраханской области, они госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Астраханской области.

"9 сентября, в 03:09 (02:09 мск), в доме №111 на Волгоградской улице в городе Ахтубинске произошло обрушение балкона на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Предварительная причина обрушения устанавливается. В результате происшествия пострадали два человека: гражданин 1971 года рождения и гражданка 1988 года рождения, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

На месте ЧП от МЧС России работали пять человек личного состава и одна единица техники, добавили в ведомстве.