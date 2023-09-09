СМИ: число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632

Как сообщил портал Medias24, еще 329 человек пострадали

ТАСС. 9 сентября. Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 632. Об этом сообщил портал Medias24 со ссылкой на МВД королевства.

Согласно его данным, еще 329 человек пострадали, 51 из них находится в тяжелом состоянии.

Местные власти и службы спасения продолжают работать в зоне ЧП.

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу). Предыдущее сильное землетрясение в Марокко произошло 24 февраля 2004 года в провинции Эль-Хосейма (север страны). Тогда магнитуда составила 6,3. Жертвами тех подземных толчков стали 628 человек.