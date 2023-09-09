9 сентября, 07:42

Турция заявила о готовности оказать помощь Марокко после землетрясения

В МИД республики выразили соболезнования народу и правительству африканского государства

АНКАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Турция выразила готовность оказать помощь Марокко, где произошло разрушительное землетрясение.

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"Мы выражаем соболезнования дружественному и братскому марокканскому народу и правительству, желаем божьей милости погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция, как всегда, готова оказать всяческую поддержку для залечивания ран", - говорится в заявлении МИД республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в африканском государстве. 

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