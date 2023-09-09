В Дербенте дожди привели к затоплению нескольких улиц

В пресс-службе городской администрации сообщили, что на некоторых участках выявили аварийное отключение электроэнергии

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Проливные дожди привели к затоплению нескольких улиц в Дербенте. Городские службы откачивают воду в разных частях города, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В связи с непрекращающимся с ночи ливнем на некоторых улицах нижней части города наблюдается поднятие уровня воды. По поручению главы города Рустамбека Пирмагомедова все коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы. Спецехника и насосы по откачке воды работают в разных частях города. В том числе привлечены силы МЧС", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на некоторых участках имеются аварийное отключение электроэнергии. "Бригады электриков занимаются установлением и устранением причин отключения электроэнергии", - добавили в городской администрации.

Ранее экстренные службы сообщали, что по районам Дагестана 8 по 10 сентября ожидаются сильные осадки в сочетании с грозой, градом усиление ветра до 25 м/с.