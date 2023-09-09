9 сентября, 08:16

Франция выразила готовность оказать помощь Марокко после землетрясения

Последствия землетрясения в Марокко
© ТАСС/ Reuters

Президент страны Эмманюэль Макрон отметил, что его государство взволновано произошедшем

ТАСС, 9 сентября. Франция готова оказать помощь Марокко, где произошло сильное землетрясение. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон на странице в X (бывший Twitter).

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"Мы все взволнованы из-за ужасного землетрясения в Марокко, - написал Макрон. - Франция готова оказать первую помощь".

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу). Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи. 

Теги:
ФранцияМароккоМакрон, Эмманюэль
© Информационное агентство ТАСС
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