Франция выразила готовность оказать помощь Марокко после землетрясения

Президент страны Эмманюэль Макрон отметил, что его государство взволновано произошедшем

ТАСС, 9 сентября. Франция готова оказать помощь Марокко, где произошло сильное землетрясение. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон на странице в X (бывший Twitter).

"Мы все взволнованы из-за ужасного землетрясения в Марокко, - написал Макрон. - Франция готова оказать первую помощь".

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу). Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи.