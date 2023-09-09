9 сентября, 08:33
Военная операция на Украине

В Херсонской области заявили об атаке поселка Днепряны дронами ВСУ с тремя бомбами

В Новокаховском городском округе пояснили, что один из беспилотников упал в непосредственной близости к зданию поселковой администрации

ГЕНИЧЕСК, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины сбросили с дронов три боезаряда в поселке Днепряны в Херсонской области, один из них упал около администрации поселка. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

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"Прямо сейчас из пгт Днепряны сообщают об утреннем сбросе двух боезарядов с дронов ВСУ на территории поселка. Третий сброс заряда был зафиксирован в 09:56 в непосредственной близости к зданию поселковой администрации", - сказано в сообщении.

Административно Новой Каховке подчинены город Таврийск, поселок городского типа Днепряны, поселки Плодовое, Райское, Тополевка, села Корсунка, Масловка, Новые Лагеря, Обрывка, Песчаное. 

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