На Украине инициировали досудебное расследование против экс-депутата Рады от ОПЗЖ

По данным Генпрокуратуры республики, Ренат Кузьмин своими публикациями в социальной сети, Telegram-канале и на собственном сайте якобы формировал в обществе антиукраинские настроения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Украинский суд разрешил начать специальное досудебное расследование в отношении бывшего депутата Верховной рады от ныне запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Рената Кузьмина, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

"По ходатайству офиса генерального прокурора суд разрешил осуществление специального досудебного расследования по уголовному производству в отношении бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии ОПЗЖ, подозреваемого в государственной измене (часть 1 статьи 111 УК Украины)", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В офисе генпрокурора не стали называть имя экс-депутата, однако украинское агентство УНН сообщило, что речь идет именно о Кузьмине.

Как утверждают в прокуратуре, своими публикациями в социальной сети, Telegram-канале и на собственном сайте экс-депутат якобы формировал в обществе антиукраинские настроения и наносил вред "суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

В марте украинский суд заочно избрал Кузьмину меру пресечения в виде содержания под стражей.

Преследование ОПЗЖ на Украине

ОПЗЖ была ведущей оппозиционной политической силой Украины. Президент страны Владимир Зеленский в конце марта 2022 года объявил о приостановке по решению Совета национальной безопасности и обороны на период военного положения деятельности некоторых оппозиционных партий, якобы связанных с Россией, в том числе ОПЗЖ. Затем партия была запрещена судом.

10 января Зеленский принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Он заявил, что лишает гражданства согласно законам или "деталям от Службы безопасности Украины". Однако в законе "О гражданстве Украины" в статье об основаниях для утраты гражданства не значатся какие-либо данные или обвинения спецслужбы. Уже 13 января Верховная рада приняла постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача в связи с лишением их гражданства Украины.