9 сентября, 09:37

В генконсульство РФ не поступало обращений от россиян в связи с землетрясением в Марокко

Последствия землетрясения в Марокко
© ТАСС/ Reuters

Генеральный консул в Касабланке Олег Прохоров уточнил, что данных о погибших или пострадавших среди российских граждан нет

РАБАТ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В генеральное консульство РФ в Касабланке не поступало обращений от российских граждан в связи с землетрясением, произошедшим минувшей ночью в Марокко. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу генеральный консул РФ в Касабланке Олег Прохоров.

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"На 10:00 утра по местному времени (12:00 мск) утра обращений от российских граждан - туристов и тех, кто постоянно проживает в королевстве - в связи с произошедшим землетрясением не поступало", - сказал он.

"На текущий момент каких-либо нет сведений о погибших или пострадавших среди российских граждан. Мы продолжаем отслеживать ситуацию", - отметил дипломат.

Предыдущее сильное землетрясение в Марокко произошло 24 февраля 2004 года в провинции Эль-Хосейма (север страны). Тогда магнитуда составила 6,3, жертвами стали 628 человек. 

Теги:
РоссияМарокко
© Информационное агентство ТАСС
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