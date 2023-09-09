В Тюменской области возбудили дело против браконьера за вылов краснокнижной рыбы

В результате выявили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 450 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Браконьер выловил сибирского осетра весом около 30 кг, занесенного в Красную книгу, возбуждено уголовное дело. Ущерб водным биологическим ресурсам составил более 450 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"На 823-м км реки Иртыш в Вагайском районе Тюменской области при помощи запрещенной снасти - "самолова" - браконьер выловил сибирского осетра весом около 30 кг, который занесен в Красную книгу Российской Федерации и относится к исчезающим и особо ценным видам рыб, добыча которого запрещена повсеместно. <...> Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате водным биологическим ресурсам РФ причинен ущерб на сумму более 450 тыс. рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.