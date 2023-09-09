Захарова заявила об отсутствии среди пострадавших при землетрясении в Марокко россиян

Официальный представител МИД РФ выразила соболезнования родным и близким погибших

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения в Марокко. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - указала дипломат.

"Посольство России в Рабате и генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет", - добавила Захарова.