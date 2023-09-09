9 сентября, 10:23,
обновлено 9 сентября, 11:09

Захарова заявила об отсутствии среди пострадавших при землетрясении в Марокко россиян

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представител МИД РФ выразила соболезнования родным и близким погибших

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения в Марокко. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

Читайте также
Что известно о землетрясении в Марокко

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - указала дипломат.

"Посольство России в Рабате и генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет", - добавила Захарова. 

Теги:
РоссияМароккоЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация