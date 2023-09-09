Байден пообещал оказать пострадавшему от землетрясения Марокко всю необходимую помощь

По словам президента США, его администрация находится в постоянном контакте с властями королевства

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пообещал оказать пострадавшему от разрушительного землетрясения Марокко "любую необходимую помощь" в устранении последствий стихийного бедствия.

"Я глубоко огорчен смертями и разрушениями, вызванными землетрясением в Марокко. <...> Моя администрация находится в постоянном контакте с властями Марокко. Мы оперативно работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность американских граждан в Марокко и оказать всю необходимую помощь марокканскому народу", - указано в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.