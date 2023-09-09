9 сентября, 10:58
Военная операция на Украине

В Белгородской области село осталось без электроснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет

ТАСС, 9 сентября. Окраина населенного пункта Староселье в Белгородской области попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Под обстрел ВСУ попала окраина села Староселье Краснояружского района. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В результате обстрела пострадавших нет. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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