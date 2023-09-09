В Белгородской области село осталось без электроснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет

ТАСС, 9 сентября. Окраина населенного пункта Староселье в Белгородской области попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Староселье Краснояружского района. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В результате обстрела пострадавших нет. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.