Матвиенко выразила надежду на скорейшее преодоление последствий землетрясения в Марокко

Председатель Совета Федерации передала слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем раненым и пострадавшим

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала соболезнования народу Марокко в связи с жертвами и разрушениями в результате землетрясения и выразила надежду на скорейшее преодоление последствий этой трагедии.

"От имени Совета Федерации <...> и от меня лично примите соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями в результате произошедшего в вашей стране мощного землетрясения. Передаем искренние слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем раненым и пострадавшим. Разделяем скорбь дружественного народа Королевства Марокко и надеемся на скорейшее преодоление последствий этой трагедии", - говорится в телеграмме спикера Совфеда, направленной председателю Палаты советников (верхней палаты парламента) королевства Нааму Майару.