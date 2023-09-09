В Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ получили ранения два волонтера

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что огонь велся из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Двое коммунальщиков, прибывших в Донецкую Народную Республику (ДНР) в качестве волонтеров, ранены в Ясиноватой в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"Два представителя коммунальных служб ранены в Ясиноватой. Известно, что они приехали в регион в помощь как волонтеры", - сказали в оперативных службах.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм.