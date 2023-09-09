Жителя Курганской области арестовали за убийство 24-летней давности

Обвиняемый дал признательные показания

ТАСС, 9 сентября. Житель Курганской области взят под стражу за совершение в 1999 году изнасилования и убийства девушки, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Задержанному мужчине следователем СК предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера). Весной 1999 года обвиняемый пригласил девушку на встречу на территорию детского сада. Находясь на веранде, 19-летний юноша изнасиловал потерпевшую, а затем задушил. Через некоторое время он скрылся за пределы региона и проживал в разных субъектах страны", - говорится в сообщении с уточнением, что обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Отмечается, что следователи установили местонахождения мужчины, он был задержан в Якутии. В ходе допроса обвиняемый дал следователю признательные показания.