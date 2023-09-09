Си Цзиньпин направил королю Марокко соболезнования в связи с землетрясением

Председатель КНР выразил надежду, что под руководством Мухаммеда VI королевство сможет быстро ликвидировать последствия ЧП

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин направил марокканскому королю Мухаммеду VI соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Марокко. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Мы с ужасом узнали, что в вашей стране произошло мощное землетрясение, которое привело к многочисленным жертвам и пострадавшим, а также принесло большой материальный убыток, - говорится в телеграмме китайского лидера. - От лица правительства и народа Китая выражаю глубокую скорбь по погибшим, искренние соболезнования их родственникам и тем, кто пострадал сам".

Как уточнил Си Цзиньпин, он верит, что под руководством Мухаммеда VI Марокко сможет быстро ликвидировать последствия землетрясения.