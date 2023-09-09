Полиция задержала сбежавшего из лондонской тюрьмы бывшего британского военнослужащего

Дэниел Абед Халиф находится в полиции

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в Лондоне бывшего британского военнослужащего Дэниела Абеда Халифа, который 6 сентября сбежал из тюрьмы, где ждал приговора суда по обвинению в подготовке теракта. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

"Полицейские задержали его незадолго до 11:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) сегодня, в субботу, 9 сентября, в районе Чизик, сейчас он находится в полиции", - говорится в сообщении. Никаких деталей на данный момент не приводится.

Халиф был задержан полицией в конце января через три недели после того, как самовольно покинул расположение своей воинской части в английском Стаффорде, оставив в казарме муляж бомбы, за что ему было предъявлено обвинение. Кроме того, мужчина обвиняется еще по нескольким эпизодам, имевшим место в 2019, 2021 и 2022 годах, когда он пытался получить закрытую информацию, пригодную для подготовки и совершения теракта.

Мужчину также обвиняют в нарушении закона о государственной тайне путем действий "в интересах другого государства" и сбора информации, "полезной для врага". Обвиняемый отрицал все обвинения. Рассмотрение его дела по существу должно было начаться 13 ноября.

Из тюрьмы Уондсуорт на юго-западе Лондона Халиф, работавший там на кухне, совершил побег, повиснув под днищем грузовика с продуктами. Это первый побег из этого пенитенциарного учреждения с 2019 года. В последние годы в британских тюрьмах редко происходят побеги. Би-би-си сообщает, что с 2017 года таких случаев было всего 5, а с 2010 года - 20. Правительство пообещало провести независимое расследование того, как побег Халифа стал возможен и почему он не содержался в тюрьме более строгого режима.