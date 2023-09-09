В ДНР сообщили о гибели мужчины при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Еще один человек получил ранения

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Один мужчина погиб в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один получил ранение. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В результате обстрела Киевского района погиб мужчина 1956 г. р. по улице Артема ранен мужчина 1963 г. р.", - говорится сообщении Telegram-канала.

Ранее днем ВСУ нанесли удар по Ясиноватой. Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, ранения получили двое волонтеров-коммунальщиков.