9 сентября, 12:10
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о гибели мужчины при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Еще один человек получил ранения

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Один мужчина погиб в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один получил ранение. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате обстрела Киевского района погиб мужчина 1956 г. р. по улице Артема ранен мужчина 1963 г. р.", - говорится сообщении Telegram-канала.

Ранее днем ВСУ нанесли удар по Ясиноватой. Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, ранения получили двое волонтеров-коммунальщиков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация