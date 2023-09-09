В Омской области при опрокидывании автобуса в кювет пострадали восемь человек

Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних

ОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Маршрутный автобус съехал в кювет и перевернулся у деревни в Омском районе Омской области. Водителя и семь пассажиров доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД по области.

"В результате ДТП водитель обратился за помощью медиков, его пассажиры: девочка 2014 года рождения, девушка 2007 года рождения, женщины 1982, 1990, 1995 годов рождения, и мужчины 1995 и 1984 годов рождения доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса ПАЗ-32053 (маршрут №324), мужчина 1964 года рождения, при движении по подъездной дороге к деревне Березянка Омского района не справился с управлением, допустил съезд в кювет, после чего автобус опрокинулся. В салоне автобуса находились восемь пассажиров.