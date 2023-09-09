9 сентября, 12:55,
обновлено 9 сентября, 13:01

Трамваи на Загородном шоссе в Москве задержались в пути из-за наклонившегося дерева

Маршруты временно изменили, но позже появилась информация о возобновлении движения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Трамваи №26 и №38 на Загородном шоссе в Москве задерживаются в пути из-за наклонившегося дерева на контактную сеть. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Загородном шоссе (в районе остановки "Больница имени Алексеева") из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть, задерживаются трамваи №26 и №38. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", - говорится в публикации.

Позже появилась информация о возобновлении движения.  

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