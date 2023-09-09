9 сентября, 14:22

Французские региональные власти выделят €1,5 млн помощи для Марокко

Деньги намерены перечислить регионы Окситания, Прованс - Альпы - Лазурный берег и Корсика

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти различных французских регионов намерены выделить в общей сложности €1,5 млн для организации гуманитарной помощи жителям пострадавших от землетрясения населенных пунктов в Марокко.

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По данным газеты Midi Libre, регионы Окситания, Прованс - Альпы - Лазурный берег и Корсика согласовали выделение в общей сложности €1 млн "для пострадавших от землетрясения и на восстановление страны". Кроме того, ранее префект столичного региона Иль-де-Франс заявила о намерении согласовать помощь для Марокко в размере €500 тыс. 

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