Французские региональные власти выделят €1,5 млн помощи для Марокко

Деньги намерены перечислить регионы Окситания, Прованс - Альпы - Лазурный берег и Корсика

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти различных французских регионов намерены выделить в общей сложности €1,5 млн для организации гуманитарной помощи жителям пострадавших от землетрясения населенных пунктов в Марокко.

По данным газеты Midi Libre, регионы Окситания, Прованс - Альпы - Лазурный берег и Корсика согласовали выделение в общей сложности €1 млн "для пострадавших от землетрясения и на восстановление страны". Кроме того, ранее префект столичного региона Иль-де-Франс заявила о намерении согласовать помощь для Марокко в размере €500 тыс.