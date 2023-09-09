Полиция Нидерландов применила водометы для разгона блокировавших трассу экоактивистов

По данным телеканала NOS, в акции протеста принимают участие "тысячи человек"

ГААГА, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция Нидерландов применила водометы, чтобы разогнать экологических активистов из организации Extinction Rebellion, заблокировавших одну из оживленных автотрасс в Гааге. Об этом сообщил телеканал NOS.

Ранее акция была запрещена муниципалитетом, а демонстрантам, добивающимся от правительства прекращения субсидий в ископаемое топливо, было предложено переместиться в другое место, однако многие из них отказались. На этом фоне мэр дал разрешение полиции на принятие необходимых мер, чтобы открыть для автотранспорта трассу, связывающую Гаагу с другими крупными городами, в том числе Амстердамом и Роттердамом. "Люди по-прежнему могут переместиться в альтернативное место, где протест разрешен", - отметили в полиции.

По данным NOS, в акции принимают участие "тысячи человек", точное число не приводится.

Ранее Extinction Rebellion заявила, что планирует перекрывать эту дорогу каждый день, пока не будут прекращены субсидии. Предыдущие акции на магистрали вылились в задержания сотен человек.

Голландское правительство заявляло, что хочет отказаться от инвестиций в ископаемое топливо, однако конкретных планов пока так и не было представлено. Согласно докладу, совместно подготовленному голландскими экологическими организациями Friends of the Earth Netherlands, Oil Change International и SOMO, власти Нидерландов ежегодно направляют 37,5 млрд евро субсидий в сектора экономики, использующие ископаемое топливо.