9 сентября, 13:48

В Башкирии в детском саду отравились дети

У пострадавших выявили острую кишечную инфекцию

УФА, 9 сентября. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту отравления воспитанников детского сада города Белорецка в Башкирии. У них диагностирована острая кишечная инфекция, сообщила пресс-служба ведомства.

"Белорецкая межрайонная прокуратура проводит проверку информации об отравлении детей в детском саду №19 города Белорецка. К проведению надзорных мероприятий привлечены сотрудники Роспотребнадзора. Зафиксирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди воспитанников дошкольной организации. Часть заболевших детей находится под наблюдением в медицинском учреждении, остальные проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное", - сказано в сообщении.

По данным источника в правоохранительных органах, заболели 29 детей, из них госпитализированы 19. 

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