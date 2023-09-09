9 сентября, 15:30

Голландская полиция начала задержания на акции перекрывших трассу в Гааге экоактивистов

Протест ранее запретил муниципалитет, а демонстрантам предлагали переместиться в другое место, однако многие из них отказались

ГААГА, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция Нидерландов начала задерживать активистов из организации Extinction Rebellion, заблокировавших одну из главных трасс в Гааге. Об этом сообщил телеканал NOS.

Акция была запрещена муниципалитетом, а демонстрантам, добивающимся от правительства прекращения субсидий в ископаемое топливо, было предложено переместиться в другое место, однако многие из них отказались. На этом фоне мэр дал разрешение полиции на принятие необходимых мер, чтобы открыть для автотранспорта трассу А12, связывающую Гаагу с другими крупными городами, в том числе Амстердамом и Роттердамом. Сначала в ход были пущены водометы, после этого полиция начала задержания заблокировавших дорогу людей.

По данным NOS, в акции приняли участие "тысячи человек", точное число не приводится.

Extinction Rebellion заявила, что планирует перекрывать эту дорогу каждый день, пока не будут прекращены субсидии. Предыдущие акции на магистрали вылились в задержания сотен человек.

Голландское правительство неоднократно заявляло, что хочет отказаться от инвестиций в ископаемое топливо, однако конкретных планов пока так и не было представлено. Согласно докладу, совместно подготовленному голландскими экологическими организациями Friends of the Earth Netherlands, Oil Change International и SOMO, власти Нидерландов ежегодно направляют €37,5 млрд субсидий в сектора экономики, использующие ископаемое топливо. 

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Нидерланды
© Информационное агентство ТАСС
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