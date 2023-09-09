9 сентября, 15:20
Военная операция на Украине

ВСУ за полчаса четыре раза обстреляли Донецк

Под огнем оказались Петровский, Кировский и Куйбышевский районы города

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полчаса выпустили по Донецку 12 боеприпасов калибром 155 мм. Под огнем оказались три района города, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Как сказано в сообщении, ВСУ с 17:30 до 18:00 четыре раза обстреляли Петровский, Кировский и Куйбышевский районы города. Суммарно они выпустили 12 снарядов из ствольной артиллерии калибром 155 мм. 

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