В двух районах Читы зафиксировали превышение нормы содержания фенола в воздухе

Мониторинг проводился с 7 по 8 сентября

ТАСС, 9 сентября. Синоптики Забайкальского края зафиксировали в двух районах Читы превышение нормы содержания фенола в воздухе до 1,3 раза, сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на Забайкальский гидрометцентр.

"По данным наблюдений государственной службы мониторинга загрязнения атмосферы "Забайкальское УГМС", в Центральном районе Читы уровень фенола превышен в 1,2 раза, в Железнодорожном районе показатель выше нормы в 1,3 раза", - говорится в сообщении.

Наблюдения проводились с 7 по 8 сентября. Ранее сообщалось, что Чита вошла в список из 12 городов России, где отмечается наиболее высокое загрязнение опасными веществами. При этом город не является крупным промышленным центром.

Экологические проблемы Читы связаны с географическим положением города - он расположен в Читино-Ингодинской впадине между Яблоновым хребтом и хребтом Черского. Кроме того, в зимние месяцы там стоит безветренная погода, и дым от котельных, домов частного сектора, автомобильные выхлопы оседают на улицах Читы.