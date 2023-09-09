В Курской по факту гибели трех подростков в ДТП возбудили уголовное дело

Водителя Lada Priora, у которого не было водительских прав, госпитализировали

КУРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии в Курской области, в которой накануне вечером погибли трое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем и не имеющим прав управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, вечером 8 сентября в Курском районе водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и врезался дерево. В результате аварии три подростка от полученных травм погибли. По данным УМВД по Курской области, у 19-летнего молодого человека не было водительских прав, после аварии его госпитализировали.