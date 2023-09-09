Ученый Трухин не признал вину в хищении

При этом, как сообщили в правоохранительных органах, он сотрудничает со следствием

ТАСС, 9 сентября. Бывший директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин, арестованный по делу о многомиллионном хищении, не признает вину в инкриминируемом ему преступлении. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, ученый выразил желание сотрудничать со следствием.

"В ходе следственных действий Трухин вину в совершении растраты в особо крупном размере не признал, но заявил о своем желании активно сотрудничать со следствием", - сказал собеседник агентства.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте Трухина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, по версии следствия, Трухин причинил предприятию, которое возглавлял, ущерб на сумму 436,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Трухина уволили с должности директора Федерального государственного унитарного предприятия "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального медико-биологического агентства России после плановой проверки.