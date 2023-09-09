В Пермском крае в ДТП с рейсовым автобусом пострадали два человека

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 9 сентября. Рейсовый автобус опрокинулся в кювет на трассе в Пермском крае, в результате медицинская помощь потребовалась двум пассажирам. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК России по региону.

"По данным следствия, 9 сентября 2023 года при движении по автодороге Пермь - Березники водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса в кювет. В автобусе в момент дорожно-транспортного происшествия находились пассажиры. Двоим из них оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Следственные органы управления СК по региону по факту аварии возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По информации управления, собственником автобуса является индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по перевозке пассажиров.

Следователи следственного отдела по Березникам следственного управления устанавливают все обстоятельства дела, собирают доказательственную базу.