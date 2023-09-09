В ДНР сообщили, что ВСУ 69 раз обстреляли населенные пункты региона с начала суток

В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, заявил врио главы республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток 69 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив по ним 198 боеприпасов, сообщил в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Противником было совершено 69 обстрелов, выпущено 198 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа", - написал Пушилин.

В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - мужчины в Киевском и Куйбышевском районе Донецка. Ранены четыре человека: два строителя в Ясиноватой и два мирных жителя в Киевском районе Донецка. В республиканском центре повреждены шесть домостроений, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.