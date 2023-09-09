В Горловке сообщили, что мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

Мэр города Иван Приходько заявил, что пострадавший получил ранения

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в Горловке ДНР, наступив на противопехотную мину "Лепесток", сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

"В районе Водобуда мирный житель Горловки получил ранения, подорвавшись на украинской противопехотной мине нажимного действия ПФМ "Лепесток", - написал Приходько.

Украинские войска систематически сбрасывают "Лепестки" на населенные пункты Донбасса. Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса, их очень сложно обнаружить с помощью спецоборудования. Применение этих противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.