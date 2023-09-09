В МО РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом

По данным Минобороны, Киев пытался атаковать объекты на территории России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. БПЛА уничтожили средствами ПВО над Крымом.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"9 сентября в районе 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал о том, что БПЛА сбили в северо-западном районе Крыма. Позже он сообщил, что в регионе сбили еще два беспилотника.

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