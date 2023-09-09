9 сентября, 19:01

В Марокко в ходе землетрясения погиб гражданин Франции

По информации французского МИД, причиной смерти стал сердечный приступ

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Гражданин Франции погиб в результате землетрясения в Марокко, унесшего жизни более 1 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство иностранных дел Франции.

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Уточняется, что причиной смерти стал сердечный приступ. Также, по информации телеканала, еще восемь французов получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время посольство республики продолжает собирать информацию о своих гражданах в Марокко, которые могли пострадать в результате стихийного бедствия. Это направление пользуется высоким спросом среди французских туристов. 

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