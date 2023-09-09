Сальмонеллез мог стать причиной заболевания в детском саду в Башкирии

Учреждение закрыли и опечатали

ТАСС, 9 сентября. Управление Роспотребнадзора по Башкирии назвало сальмонеллез в качестве предварительной причины массового заболевания воспитанников и членов персонала в детском саду в Белорецке. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством.

"По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явился сальмонеллез", - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Сотрудники Роспотребнадзора закрыли и опечатали детский сад. "Угрозы распространения инфекции нет", - уточняется в сообщении.

Ведомство начало эпидемиологическое расследование по случаю группового заражения острой кишечной инфекцией воспитанниками и сотрудниками детского сада.

По данным источника в правоохранительных органах, заболели 29 детей, 19 из которых госпитализировали.

Ранее Белорецкая межрайонная прокуратура начала проверку по факту отравления воспитанников детсада. По информации надзорного ведомства, у них диагностировали острую кишечную инфекцию. В сообщении пресс-службы прокуратуры республики говорится, что часть заболевших детей находится под наблюдением в медицинском учреждении, остальные проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное.