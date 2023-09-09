На Кубани двухлетний ребенок погиб в ДТП с грузовиком

Еще один человек пострадал

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей, в том числе грузового, на трассе Краснодар - Верхнебаканский на Кубани привела к гибели двухлетнего мальчика и травмированию еще одного человека. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, 36-летний водитель грузового DAF на нерегулируемом перекрестке не выдержал безопасную дистанцию и допустил заднее столкновение с автомобилем "Иж" (фургон), который осуществлял поворот налево. От удара фургон выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Kia Rio. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля "Иж" - двухлетний мальчик. Травмы получила 28-летняя женщина-водитель автомобиля "Иж", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 19:10 в Абинском районе возле станицы Холмской. Проводится проверка, добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.