В Подмосковье водитель автомобиля сбил двух пешеходов

Погиб один человек

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В результате наезда на пешеходов в Сергиевом Посаде погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня примерно в 20:50 на проспекте Красной Армии случилось дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем марки Chevrolet, совершил наезд на двух мужчин, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один человек погиб, второй с телесными повреждениями госпитализирован", - говорится в сообщении.

В главке также отметили, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.