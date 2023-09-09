В Ростовской области в ДТП с бензовозом погибли три человека

Проводится проверка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. В аварии с участием легкового автомобиля "ВАЗ-21099" и бензовоза Mercedes-Benz на федеральной трассе в Ростовской области погибли три человека. Движение транспорта ограничено, сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции региона. ДТП произошло в 19:50 в районе 2-го км автодороги "подъезд от М-4 "ДОН" к Красному Сулину".

"По предварительным данным, водитель "ВАЗ-21099" 1986 года [рождения] выехал на встречную полосу и допустил столкновение с бензовозом Mercedes-Benz, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. На месте ДТП скончались до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля "ВАЗ-21099" и два пассажира-мужчины, их данные устанавливаются", - говорится в сообщении.

В результате столкновения автомобили съехали в кювет. Частично разливается бензин, но не на проезжую часть. Полицейские проводят проверку, добавили в пресс-службе.