В Петербурге более 40 человек находятся в стационарах после отравления готовой едой

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу, среди госпитализированных есть ребенок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Острая кишечная инфекция выявлена у 69 человек, в том числе у 1 ребенка, в Санкт-Петербурге. 44 пациента находятся в стационарах, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу.

"На 9 сентября 2023 года в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 69 случаев ОКИ, в том числе у одного ребенка. Согласно результатам лабораторных исследований методом ПЦР, у одного заболевшего обнаружена Salmonella. В стационарах города остается 44 человека, в том числе 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Представители ведомства отметили, что продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе отбор проб сырьевой и готовой кулинарной продукции, обследование персонала.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу составило протокол о временном запрете деятельности АО "Грин бокс" с 8 сентября для недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний. ООО "Умный ритейл" информировало управление о снятии с реализации предполагаемой некачественной продукции.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что началось расследование по факту 34 случаев острой кишечной инфекции после употребления готовой продукции "Грин бокс", приобретенной в сервисе доставки продуктов "Самокат". При проверке производственных помещений АО "Грин бокс" выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том числе в несоблюдении поточности технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции, невыполнении требований в части прохождения медицинских осмотров персоналом предприятия, несоблюдении требований к санитарному содержанию помещений.