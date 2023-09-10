Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тыс.

Еще 2 059 человек пострадали

РАБАТ, 10 сентября. /ТАСС/. Число жертв произошедшего в пятницу в Марокко землетрясения достигло 2 012, еще 2 059 человек пострадали, из них 1 404 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило МВД королевства.

Случаи гибели людей вследствие подземных толчков зафиксированы в девяти провинциях и префектурах страны. Больше всего жертв - в провинциях Эль-Хауз (1 293) и Тарудант (452), указывает ведомство.

Кроме того, жертвы землетрясения есть в Агадире, Азиляле, Большой Касабланке, Марракеше, Тингире, Уарзазате, Шишауа, Юсуфии и ряде других населенных пунктов и районов.

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу). Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи, очаг залегал на глубине 8 км.

Король Марокко Мухаммед VI поручил оказать немедленную помощь всем людям, оказавшимся без крова в результате землетрясения. В стране объявлен трехдневный национальный траур.