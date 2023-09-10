ВБ предложил пострадавшему от землетрясения Марокко всестороннюю помощь

По последней информации, в результате стихийного бедствия в королевстве погибли 2 012 человек

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) пообещал оказать пострадавшему от разрушительного землетрясения Марокко всестороннюю помощь. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении ВБ.

"Мы выразили наши глубочайшие соболезнования королевству на самом высоком уровне и предложили всестороннюю помощь стране в связи с этой катастрофой. На данном этапе наше внимание сосредоточено исключительно на марокканском народе и властях, которые пытаются справиться с этой трагедией", - отмечается в документе.

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу. Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи, очаг залегал на глубине 8 км. По последним данным МВД королевства, в результате стихийного бедствия погибли 2 012 человек, 2 059 пострадали.