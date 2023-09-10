Землетрясение нанесло значительный ущерб музеям и мечетям Марокко

Портал "360" передает, что обрушилось множество зданий в средневековом квартале, который в 1985 году включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

РАБАТ, 10 сентября. /ТАСС/. Землетрясение, произошедшее поздно вечером 8 сентября на юге Марокко, нанесло существенный ущерб не только жилым домам и объектам инфраструктуры, но также известным музеям и мечетям страны. Наиболее явно это видно на примере Марракеша - туристического центра международного значения и культурной столицы королевства, которая оказалась городом, наиболее близко расположенным к эпицентру стихии.

Как сообщил информационный портал "360", в результате землетрясения обрушилось множество зданий в знаменитом средневековом квартале (медине), который в 1985 году был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбившиеся путешественникам со всего мира узкие, петляющие между старинными домами улочки уже более суток завалены грудами камней и битого стекла, торчащей в разные стороны арматурой и обломками кровли.

В медине, где сконцентрировано множество средневековых построек и культурных объектов, экзотических ресторанов и магазинов дизайнерской одежды, повсеместно виднеются разрушенные стены и обвалившиеся фасады. В субботу этот квартал посетила делегация ЮНЕСКО. "Наша организация поможет марокканским властям в оценке ущерба в сфере наследия и образования, обеспечении безопасности зданий и подготовке к восстановлению", - написала в социальной сети X (ранее Twitter) генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Впрочем, некоторые эксперты уже сейчас признают, что культурно-историческому и архитектурному наследию Марракеша нанесен весьма серьезный урон. Многие повреждения видны невооруженным взглядом. Так, почти полностью обрушился минарет мечети Харбуш на знаменитой площади Джемаа-эль-Фна, внесенной в 2001 году в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. Пострадал 69-метровый минарет одного из символов Марракеша - построенной в XII веке мечети Кутубия, которая признана эталоном культовых сооружений в Магрибе.

Пострадавшее наследие

По словам президента Национального фонда музеев (НФМ) Марокко Мехди Котби, землетрясение уничтожило часть материального наследия, хранившегося в старинных домах. Серьезно пострадал построенный во второй половине XIX века дворец Дар-Си-Саид, где в настоящее время находится национальный музей ковроткачества и размещена богатая коллекция керамических изделий разных времен. "Пострадала большая часть коллекции керамики музея", - признал Котби, добавив, что многие из экспонатов разбились.

В Дар-Си-Саиде, музейном комплексе Дар-эль-Баша и Музее нематериального наследия удар стихии привел к появлению трещин. Впрочем, экспозиции в двух последних остались в сохранности.

"Музеи Марракеша создавались в старых зданиях, нередко во дворцах, как в случае с Дар-Си-Саидом и Дар-эль-Баша, построенных с использованием средств и технологий ушедшей эпохи", - пояснил Котби. Уже начаты работы по диагностике состояния зданий и оценке ущерба. В планах НФМ - отремонтировать поврежденные музеи и открыть их для посетителей к первой половине октября 2023 года, когда в Марракеше пройдет совместное заседание Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда, на которое съедутся тысячи делегатов из-за рубежа.