Над Черным морем около Крыма силы ПВО уничтожили восемь беспилотников

Как сообщили в Минобороны России, атаку пресекли ночью 10 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, восемь БПЛА были уничтожены средствами ПВО вблизи побережья Республики Крым. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Ночью 10 сентября т. г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым", - сказали в ведомстве.

Накануне в Минобороны России сообщили об уничтожении около 19:30 мск беспилотника над Крымом.