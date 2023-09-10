10 сентября, 03:02,
обновлено 10 сентября, 03:14
Военная операция на Украине

Над Черным морем около Крыма силы ПВО уничтожили восемь беспилотников

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

Как сообщили в Минобороны России, атаку пресекли ночью 10 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, восемь БПЛА были уничтожены средствами ПВО вблизи побережья Республики Крым. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ночью 10 сентября т. г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым", - сказали в ведомстве.

Накануне в Минобороны России сообщили об уничтожении около 19:30 мск беспилотника над Крымом. 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация