Морская авиация уничтожила три катера с десантом ВСУ, следовавших в сторону Крыма

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Морская авиация Черноморского флота уничтожила три быстроходных катера производства США Willard Sea Force с десантом ВСУ около острова Змеиный, они следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
"Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья", - заявили в ведомстве.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении восьми украинских беспилотников средствами ПВО над Черным морем около Крыма.