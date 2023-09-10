Морская авиация уничтожила три катера с десантом ВСУ, следовавших в сторону Крыма

Как сообщили в Минобороны России, российские самолеты атаковали вражеские катера в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Морская авиация Черноморского флота уничтожила три быстроходных катера производства США Willard Sea Force с десантом ВСУ около острова Змеиный, они следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья", - заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении восьми украинских беспилотников средствами ПВО над Черным морем около Крыма.